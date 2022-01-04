Там на линию электропередачи упало дерево. За сутки в регионе - в плановом и аварийном порядке -...

Там на линию электропередачи упало дерево. За сутки в регионе - в плановом и аварийном порядке - расчищены двадцать два гектара просек.Врио губернатора Александр Авдеев поручил энергетикам пересмотреть инвестпрограммы на 2022 год и запланировать модернизацию электросетей в первую очередь на тех участках, где этой зимой произошли массовые отключения.Новый год "при свечах" встретили жители населенных пунктов в восьми районах области. Причиной стали обильные снегопады и потепление. Все порывы на магистральных сетях устранены, ведутся работы по индивидуальным заявкам. На заседании оперативного штаба глава региона напомнил: главы муниципалитетов обязаны держать на личном контроле всю информацию об отключениях и работам по расчистке просек. К началу рабочей недели необходимо обобщить данные по наиболее проблемным территориям, чтобы энергетики могли скорректировать план ремонтов на этот год.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Состояние РЭСов. Наличие специалистов, количество бригад. Понятно, что занесенность разная. К 2022 году просеки подошли в разном состоянии. Где-то, может быть, и ничего, а где-то деревья быстро выросли. Где-то торфяники действительно создают сложности. Давайте подумаем о состоянии и комплектовании ваших районных электросетей на двадцать второй год. Чтобы быть готовым. Можно было б отдохнуть вместе с людьми, но, похоже, не в этом году.