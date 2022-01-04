Оценив обстановку, капитан полиции Андрей Демьянов и капитан полиции Алексей Постников приняли решение оперативно доставить семью с малышом в больницу...

Сотрудники Отдела ГИБДД УВД по Южному округу столицы своевременно сопроводили в больницу семью с маленьким ребенком, которому требовалась медицинская помощь.В ходе несения службы на 6-й Радиальной улице к сотрудникам Госавтоинспекции Южного округа обратился мужчина, который пояснил, что его сыну срочно требуется медицинская помощь по причине ухудшения самочувствия. Он попросил помочь ему и его супруге вместе с ребенком быстро добраться до медучреждения.Оценив обстановку, капитан полиции Андрей Демьянов и капитан полиции Алексей Постников приняли решение оперативно доставить семью с малышом в больницу.Благодаря слаженным и грамотным действиям сотрудников полиции 3-летнему мальчику медиками была своевременно оказана необходимая помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.Родители малыша выразили слова благодарности госавтоинспекторам за оказанную помощь.