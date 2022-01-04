Средняя ставка по ипотеке может превысить 10,5%.

Средняя ставка по ипотеке может превысить 10,5%.Начальник управления информационно-аналитического контента«БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин сделал прогноз относительно кредитованиянедвижимости в наступившем году. Эксперт уверяет, что заметный рост ставокожидается именно в ипотеке.В ведущих банках России процент может достигнуть отметки в10,5. По-прежнему сохраняется возможность получения льготной ипотеки длянекоторых категорий граждан, однако экономист говорит именно о средних цифрахпо стране без субсидий.Эксперт аналитического центра Банки.ру ВадимТихонов утверждает, что скачок можно будет наблюдать уже в начале года. "Возможность дальнейшего ужесточенияденежно-кредитной политики на фоне растущей инфляции сохраняется", – отметил аналитик.Подтверждает прогнозы и глава Центрального банкаРФ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что ростипотечных ставок возможен даже несмотря на прохождение пика роста цен нанедвижимость. В аналитическом отделе Сбербанка уже предупредили, что ставкадостигнет 10% в текущем году.Ранее стало известно, что порядокполучения налогового вычета по НДФЛ при покупке недвижимости стал проще.В Налоговый кодекс внесли изменения, которые облегчат процедуру. Теперьналогоплательщики могут получить социальный и имущественный налоговые вычетыеще до окончания налогового периода, обратившись с письменным заявлением кработодателю.