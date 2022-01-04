Средняя ставка по ипотеке может превысить 10,5%.
Средняя ставка по ипотеке может превысить 10,5%.
Начальник управления информационно-аналитического контента
«БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин сделал прогноз относительно кредитования
недвижимости в наступившем году. Эксперт уверяет, что заметный рост ставок
ожидается именно в ипотеке.
В ведущих банках России процент может достигнуть отметки в
10,5. По-прежнему сохраняется возможность получения льготной ипотеки для
некоторых категорий граждан, однако экономист говорит именно о средних цифрах
по стране без субсидий.
Эксперт аналитического центра Банки.ру Вадим
Тихонов утверждает, что скачок можно будет наблюдать уже в начале года. "Возможность дальнейшего ужесточения
денежно-кредитной политики на фоне растущей инфляции сохраняется", – отметил аналитик.
Подтверждает прогнозы и глава Центрального банка
РФ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что рост
ипотечных ставок возможен даже несмотря на прохождение пика роста цен на
недвижимость. В аналитическом отделе Сбербанка уже предупредили, что ставка
достигнет 10% в текущем году.
Ранее стало известно, что порядок
получения налогового вычета по НДФЛ при покупке недвижимости стал проще.
В Налоговый кодекс внесли изменения, которые облегчат процедуру. Теперь
налогоплательщики могут получить социальный и имущественный налоговые вычеты
еще до окончания налогового периода, обратившись с письменным заявлением к
работодателю.