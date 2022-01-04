Положениями нового закона определены категории транспортных средств, проведение технического осмотра в отношении которых является не обязательным.

С 30 декабря 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».Положениями нового закона определены категории транспортных средств, проведение технического осмотра в отношении которых является не обязательным. Владельцы легковых автомобилей и мототранспорта освобождаются от обязательного прохождения технического осмотра, которые используются в личных целях. При этом сотрудники Госавтоинспекции Владимирской области разъясняют, что для транспортных средств возрастом старше четырех лет при изменении собственника либо при постановке их на государственный регистрационный учет, факт прохождения технического осмотра будет проверяться. В противном случае в совершении регистрационных действий с автомобилем гражданину будет отказано.Полицейские обращают внимание, что данное требование не будет распространяться на прицепы к легковым автомобилям, принадлежащим физическим лицам.Проверка факта проведения технического осмотра транспортного средства будет осуществляться сотрудниками регистрационных подразделений ГИБДД с использованием соответствующих информационных ресурсов при обращении заявителей по вопросам постановки на регистрационный учет, при регистрации изменений в конструкцию транспортного средства либо при изменении собственника (владельца). В случае совершения указанных действий предъявление диагностической карты не требуется.Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей региона учитывать данную информацию при совершении каких-либо действий с транспортными средствами. В отношении иных категорий транспортных средств требования законодательства РФ о прохождении технического осмотра не изменились.