30 декабря 2021 года администрация города Владимира внесла изменения в постановление «Об...

30 декабря 2021 года администрация города Владимира внесла изменения в постановление «Об установлении максимального и среднего размеров родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2022 год».В постановлении указано, что с 1 января 2022 года плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях (далее — родительская плата), с учетом длительности пребывания детей в учреждении будет составлять:В дошкольных образовательных учреждениях плата в следующих размерах:в группах с 12-часовым пребыванием детей - 167,00 руб. в день;в группах с 24-часовым пребыванием детей - 214,00 руб. в день;в группах кратковременного пребывания детей (3-5-часов в день) — 71,00 руб. в день.В дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений - 156,00 руб. в день.Фото: https://pixabay.com/ru/