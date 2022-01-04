Сегодня в 10:14 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Сегодня в 10:14 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Александрове на улице Гагарина.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из квартиры на 2-ом этаже. Сотрудники МЧС сформировали 1 звено ГДЗС для тушения пожара, спасения и эвакуации людей. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Пострадала внутренняя отделка и имущество комнаты. Сотрудниками МЧС было спасено 3 человека, один из них ребёнок. Эвакуировано 10 человек. К сожалению, в результате пожара пострадала женщина 1961 г.р., которую сотрудники МЧС вывели из задымлённой квартиры при помощи спасательных устройств. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 14 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/