Сегодня в час ночи в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном...

Сегодня в час ночи в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Волохово Александровского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома по всей площади. Существовала угроза перехода пожара на соседние постройки. Пожарные не допустили распространения огня на соседние строения и ликвидировали пожар на площади 120 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 15 человека личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/