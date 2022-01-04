В 22:22 3 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

В 22:22 3 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Коврове на улице Зои Космодемьянской, д. 3/1.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдался дым с балкона 3 этажа 5-этажного дома. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена ГДЗС для тушения пожара, спасения и эвакуации людей. Пожарные проникли в задымленную квартиру и ликвидировали горение имущества на площади 5 кв. м. Из горящей квартиры был спасен мужчина 1972 г.р., с отравлением угарным газом он был госпитализирован. Из подъезда эвакуировано 12 человек.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 19 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/