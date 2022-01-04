В 13:50 4 января ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом...

В 13:50 4 января ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Осипово Ковровского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/