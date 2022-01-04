В вашем новогоднем меню уже есть новый хит от владимирского Рекорд Оркестра? Если нет, смело...

В вашем новогоднем меню уже есть новый хит от владимирского "Рекорд Оркестра"? Если нет, смело включайте эту композицию. По словам ребят, в новогодние дни она особенно "в тему". Об ироничном музыкальном подарке - Мария Платанюк.В вашем "новогоднем" активе уже есть таз оливье? Селёдка под шубой и крабовый в придачу? Не просто доедены, а нарезаны ещё? А бонусом - тортик...Выбраться из плена новогоднего застолья поможет премьера "Рекорд оркестра". Заряженная на хорошие эмоции и... похудение.- Дорогие зрители владимирского областного телевидения ГТРК! Специально для вас мы написали песню, посвященную новогодним праздникам. Песня - не просто песня, а песня- мечта. Она называется "Жрать и не толстеть". Приятного аппетита!Фитнес-композиция - новый зимний хит харизматичной владимирской команды. Её ребята уже представили в столице. Новогоднюю ночь "Рекорд оркестр" традиционно проводит на сцене. Ироничная, на злобу дня песня точно добавит... не калорий, но эндорфинов.По словам специалистов, выйти из новогоднего зажора непросто. Увы, переедание в каникулы может войти в привычку. Новогодний стол- колоссальная нагрузка для всего организма. Главное- "не уйти в отрыв"...В личное меню на праздники диетологи обязательно советуют включить легкие десерты и фрукты, ходьбу в идеале не меньше 10 тысяч шагов, прогулки в парках, катание на лыжах, коньках и санках. А всем зрителям "Вестей" в помощь и "музыкальный фитнес" от наших друзей- зажигательного "Рекорд оркестра". Почему фитнес? Потому что не танцевать невозможно! Встречаем новый год весело. И пусть всё будет в меру.Мария Платанюк "Вести-Владимир"