Посещение бани или сауны в холодное время года для многих давно стало одним из любимых способов организации досуга с семьей или друзьями. Роспотребнадзор напоминает, что с целью недопущения

Посещение бани или сауны в холодное время года для многих давно стало одним из любимых способов организации досуга с семьей или друзьями. Роспотребнадзор напоминает, что с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) продолжают действовать методические рекомендации ведомства по организации работы бань и саун. Важно помнить, что при плохо организованном санитарно-гигиеническом режиме, посещение