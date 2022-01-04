Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
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Где тонко, там и гаснет. Врио...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Праздник при свечах
Где тонко, там и гаснет. Врио губернатора Александр Авдеев поручил энергетикам модернизировать проблемные участки сетей уже в этом году. Итоги заседания оперштаба.
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