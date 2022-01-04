Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Праздник при свечах Где тонко, там и гаснет. Врио...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Праздник при свечахГде тонко, там и гаснет. Врио губернатора Александр Авдеев поручил энергетикам модернизировать проблемные участки сетей уже в этом году. Итоги заседания оперштаба.- Нескучный Бутерброд-Сказка столетней давности, версия - современная. На сцене владимирского драмтеатра - музыкальная клоунада Королевский бутерброд- Закольцованные истории- И два кольца - два конца. В Коврове спасатели помогли девушке снять украшение с пальца, а в Лакинске - напротив - надеть.