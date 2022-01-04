5 января в 12.00 в парке «Загородный» начнется ежегодный праздник “Самовар-пати”. Власти города называют его “фреш-проект”. Праздник посвящен одному из самых древних и неотъемлемых

5 января в 12.00 в парке «Загородный» начнется ежегодный праздник “Самовар-пати”. Власти города называют его “фреш-проект”. Праздник посвящен одному из самых древних и неотъемлемых предметов быта русского народа — самовару. Цель проекта – возрождение традиций русского гостеприимства и чаепития. На главной площадке праздника развернется игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими