Мусорный оператор максимально быстро отреагировал на ситуацию с переполненными контейнерами в одном...

Мусорный оператор максимально быстро отреагировал на ситуацию с переполненными контейнерами в одном из дворов на Нижней Дуброве областного центра. Напомним, кадры жители направили на вестийный вацап.В "Биотехнологиях" поясняют, отходы вывозили регулярно. И первого числа баки были пусты. Переполнение возникло именно второго января. Его оперативно ликвидировали.