И в праздники, и в будни мы принимаем сообщения от наших зрителей на номер вестийного...

И в праздники, и в будни мы принимаем сообщения от наших зрителей на номер вестийного WhatsApp.Очередной сигнал пришёл с юго-запада областного центра. Эти кадры сняты во дворе дома 17 а по улице Нижняя Дуброва. По словам автора видео, контейнеры переполнены несколько дней. Мусор конкретно в этом дворе - "прошлогодний". Отходы, отмечают люди, не вывозили с 30-ого декабря. Повторения "мусорного коллапса" даже в районном масштабе не хотелось бы. Жители просят принять меры. Напомним, ваших сообщений мы ждём по номеру 8-919-019-62-62.