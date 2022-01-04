Во Владимире 3 января в возрасте 62 лет скончался бывший главврач горбольницы №4 Михаил Повх. Он проработал в медицине 34 года. В 2010 Михаил Евгеньевич организовывал объединение двух ..

Во Владимире 3 января в возрасте 62 лет скончался бывший главврач горбольницы №4 Михаил Повх. Он проработал в медицине 34 года.В 2010 Михаил Евгеньевич организовывал объединение двух владимирских медучреждений в Городскую больницу №4. На её базе создан сосудистый центр, оказывающий экстренную кардиологическую и неврологическую помощь населению.Михаил Повх награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким усопшего. Прощание состоится 5 января в 9-00 в траурном зале Бюро судебно-медицинской экспертизы на Большой Нижегородской.