7 января в Центральном парке культуры и отдыха состоится праздничная программа «Рождественское...

7 января в Центральном парке культуры и отдыха состоится праздничная программа «Рождественское чудо».В этот день с 12.00 гостей парка встретят творческие коллективы города Владимира со своими рождественскими вокальными и хореографическими номерами, информирует пресс-служба Администрации города Владимира. Праздничное настроение в этот день всем подарит тематическая анимационная программа с конкурсами, колядками, хороводами и зимними забавами. Продолжится праздник встречей с главным зимним волшебником страны Дедом Морозом, которая преподнесет множество сюрпризов и необыкновенных эмоций всем гостям.Фото: https://vladimir-city.ru/