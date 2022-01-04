Её создал мастер-кузнец Андрей Фомин по мотивам сказок Александра Пушкина в рамках проекта «Подари Городу». Как отметил руководитель проекта Максим Дергачев, этот новогодний подарок ..

Её создал мастер-кузнец Андрей Фомин по мотивам сказок Александра Пушкина в рамках проекта «Подари Городу». Как отметил руководитель проекта Максим Дергачев, этот новогодний подарок Владимиру уже получил множество добрых откликов посетителей «Добросельского».Работа кольчугинского мастера Андрея Фомина и его команды — первая, которая была реализована в рамках проекта. Помогли это сделать ООО «КСК - Групп» и ООО «Великан». Максим Дергачев предложил всем желающим присоединиться к проекту, написав о своих идеях на страницах «Подари городу» в социальных сетях , и . Ему тут же предложили создать в «Добросельском» «Пушкинский уголок» из персонажей произведений великого русского писателя и поэта.