Врио губернатора провёл заседание оперштаба по восстановлению энергоснабжения во Владимирской области. Из-за сильного снегопада и последующего потепления в первые дни января ..

Врио губернатора провёл заседание оперштаба по восстановлению энергоснабжения во Владимирской области.Из-за сильного снегопада и последующего потепления в первые дни января обесточенными оказались населённые пункты Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Киржачского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов.По данным энергетиков, основное электроснабжение по линиям 6-10 кВ восстановлено. Работы ведутся по индивидуальным заявкам на сети 0,4 кВ.В регионе работают 35 владимирских бригад и ещё 12 из соседних субъектов.По итогам заседания Александр Авдеев поблагодарил всех работников аварийных бригад, которые смогли оперативно устранить перебои со светом.После новогодних каникул будут рассмотрены все предложения и внесены изменения в ремонтную и инвестиционную программы «Владимирэнерго».