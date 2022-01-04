Врио губернатора провёл заседание оперштаба по восстановлению энергоснабжения во Владимирской области.
Из-за сильного снегопада и последующего потепления в первые дни января ..
Врио губернатора провёл заседание оперштаба по восстановлению энергоснабжения во Владимирской области.
Из-за сильного снегопада и последующего потепления в первые дни января обесточенными оказались населённые пункты Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Киржачского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов.
По данным энергетиков, основное электроснабжение по линиям 6-10 кВ восстановлено. Работы ведутся по индивидуальным заявкам на сети 0,4 кВ.
В регионе работают 35 владимирских бригад и ещё 12 из соседних субъектов.
По итогам заседания Александр Авдеев поблагодарил всех работников аварийных бригад, которые смогли оперативно устранить перебои со светом.
После новогодних каникул будут рассмотрены все предложения и внесены изменения в ремонтную и инвестиционную программы «Владимирэнерго».