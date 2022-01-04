Врио губернатора Авдееву из-за блэкаута в регионе пришлось даже собирать оперативный штаб по энергоснабжению. Из-за обильного снегопада и дальнейшего потепления в первые дни января в ряде

Врио губернатора Авдееву из-за блэкаута в регионе пришлось даже собирать оперативный штаб по энергоснабжению. Из-за обильного снегопада и дальнейшего потепления в первые дни января в ряде территорий региона произошли отключения электроэнергии. Среди обесточенных оказались населённые пункты Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Киржачского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов сообщают в обладминистрации. Основное электроснабжение восстановлено, сейчас энергетики продолжают