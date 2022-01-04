С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 82 153 владимирцев.

Во Владимирской области на 4 января выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 68 человек. Ещё 38 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 27 - в Муромском, 16 - в Кольчугинском, 15 - в Петушинском, по 8 - в Вязниковском и Селивановском, по 7 - в Камешковском и Меленковском, 6 - в Киржачском, 5 - в Суздальском, 4 - в Александровском, по 3 - в Юрьев-Польском и Собинском районах, 2 - в ЗАТО Радужный, 1 - в Гусь-Хрустальном районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 82 153 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 256 случаев во Владимире, 9214 - в Гусь-Хрустальном районе, 9148 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.