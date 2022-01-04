Департамент ЖХК Владимирской области сообщает, что для профилактики нештатных ситуаций с...

Департамент ЖХК Владимирской области сообщает, что для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе электрических сетей во всех районах региона компания «Владимирэнерго» проводит комплекс необходимых мероприятий.Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производится дополнительная расчистка просек. За минувшие сутки, по состоянию на 09:00 4 декабря, в регионе расчищено 22 гектара просек, в том числе в Александровском районе − 0,1 га, в Вязниковском районе − 0,1 га, в Гороховецком районе − 0,1 га, в Гусь-Хрустальном районе − 3,2 га, в Камешковском районе − 0,1 га, в Киржачском районе − 0,1 га, в Ковровском районе – 8,2 га, в Кольчугинском районе − 0,1 га, в Меленковском районе − 0,4 га, в Муромском районе – 0,1 га, в Петушинском районе − 0,1 га, в Селивановском районе − 7,1 га, в Собинском районе − 2 га, в Судогодском районе − 0,1 га, в Суздальском районе − 0,1 га, в Юрьев-Польском районе − 0,1 га.Все мероприятия контролируются руководством «Владимирэнерго» и оперативным штабом в круглосуточном режиме. В производственных подразделениях компании также организована круглосуточная работа.4 января в Селивановском районе произошло отключение электроснабжения в населённых пунктах Карелкино, Наговицыно, Захарово, Савково и Глебово, в которых проживает 40 человек. Обрыв линии электропередачи вызван падением дерева, туда направлены аварийно-восстановительные бригады. Плановое время восстановления подачи электроэнергии 12:00 сегодняшнего дня. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Владимирской области.Фото: https://pixabay.com/ru/