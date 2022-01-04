На 3 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 82 153. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (68 заболевших за сутки).

На 3 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 82 153. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (68 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 70. Всего с начала пандемии в областном центре уже 19 256 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 19 256 случаев (+68) Гусь-Хрустальный — 9214 (+1) Муром —