По состоянию на 4 января в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 4 января в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 56,1 процента из них занято (866), свободны 678 коек. 71 317 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 803 человека.За период наблюдения в области отмечено 2938 летальных случая, за сутки – 5 человек.Напомним, на территории Владимирской области 4 января 2022 года лабораторно подтверждено 215 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.