На территории Владимирской области 4 января 2022 года лабораторно подтверждено 215 случаев...

На территории Владимирской области 4 января 2022 года лабораторно подтверждено 215 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:68 - во Владимире35 - в Ковровском районе27 - в Муромском районе16 - в Кольчугинском районе15 - в Петушинском районе8 - в Вязниковском районе8 - в Селивановском районе7 - в Камешковском районе7 - в Меленковском районе6 - в Киржачском районе5 - в Суздальском районе4 - в Александровском районе3 - в Юрьев-Польском районе3 - в Собинском районе2 - в Радужном1 - в Гусь-Хрустальном районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 82 153 случая заболевания.