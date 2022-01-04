На территории Владимирской области 4 января 2022 года лабораторно подтверждено 215 случаев...
На территории Владимирской области 4 января 2022 года лабораторно подтверждено 215 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
68 - во Владимире
35 - в Ковровском районе
27 - в Муромском районе
16 - в Кольчугинском районе
15 - в Петушинском районе
8 - в Вязниковском районе
8 - в Селивановском районе
7 - в Камешковском районе
7 - в Меленковском районе
6 - в Киржачском районе
5 - в Суздальском районе
4 - в Александровском районе
3 - в Юрьев-Польском районе
3 - в Собинском районе
2 - в Радужном
1 - в Гусь-Хрустальном районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 82 153 случая заболевания.