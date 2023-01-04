Церковный праздник сегодня связан со святой великомученицей. В православном календаре значится Анастасия Узорешительница. В народе же принято называть 4 января 2023 года проще – Настасьин день.

Церковныйпраздник сегодня связан со святой великомученицей. В православном календаре значитсяАнастасия Узорешительница. В народе же принято называть 4 января 2023 годапроще – Настасьин день.ИсторияСвятая Анастасия Узорешительница родилась в 3 веке, когдаправил жестокий противник христианства Диоклитиан. Отец против воли выдал ее замуж забогатого язычника. Анастасия обманом избегала близости с нелюбимым мужем и втайнезанималась благотворительностью. Переодеваясь в нищенские лохмотья, онапробиралась в тюрьму и лечила там больных, кормила голодных, утешала скорбящих.Муж узнал об этом и наказал Анастасию — избил и посадил подстражу. В то время умер отец святой, и супруг решил извести ее ради наследства.Однако Анастасия выдержала. По переписке духовный учитель Хрисогон предсказал ей освобождение, и вскоресмерть настигла ее мужа.Избавившись от оков, Анастасия продолжилапомогать страждущим, милосердных дел стало больше, у нее открылся дар исцеления.Святая избавляла людей от душевной гибели, поэтому получила прозвищеУзорешительница.Однако Диоклитиан прознал одеяниях святой и решил пытать женщину. Многое вынесла она, благодаря Высшимсилам и верным друзьям. Когда же пришел черед казни в виде сожжения, привязаннаяк столбам Анастасия Узорешительница вознеслась на небеса, а пламя не коснулосьее тела.Обычаи и традицииЦерковный праздник 4 января 2023года установлен в честь Анастасии Узорешительницы, а потому в этот день принятомолиться и продолжать дело святой. Великомученицу считают покровительницей невиновныхзаключенных и будущих матерей.На Руси в этот день беременные занимались рукоделием —вышивали полотенце для грядущих родов. Всякая работа для них, кроме этой, считаласьнедопустимой. Будущих мам кормили кашей из цельного зерна, чтобы здоровее были.К животным сегодня нужно относиться ласково изаботливо. Бездомным четвероногим отдают остатки еды со стола, чтобы самим неголодать весь год. Анастасия Узорешительница не приемлет агрессии по отношениюк питомцам. Каждого, кто их обидит, ждет возмездие.