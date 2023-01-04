Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин исполнил новогодние мечты детей Новогодние...

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин исполнил новогодние мечты детейНовогодние мечты ребят из многодетной семьи Чадиных исполнил депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин. Он принял участие в акции "Елка желаний".Шарик с мечтами парламентарий снял с елки реготделения "Единой России". Желаний было сразу четыре: 9-летняя Маша и 6-летняя Лера просили куклы, 7-летняя Лиза мечтала о ватрушке с изображением персонажа любимого мультика "Три кота", а 11-летний Владик просил робота на пульте управления. Отдельно в письме мальчик отметил, что гордится тем, что родился в один день с Президентом страны - 7 октября. Для активистов, волонтеров, чиновников добрая акция - возможность почувствовать себя настоящими волшебниками и укрепить веру детей в чудо.Семья Чадиных искренне благодарит депутата Госдумы Алексея Говырина за подаренный праздник.Жанна Чадина, мать семерых детей из Селивановского района:- Алексею Борисовичу Говырину спасибо за то, что он откликнулся на наши пожелания, пожелания деток, за отзывчивость, за понимание для наших детей. Здоровья с наступающим и всего хорошего!