Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин поучаствовал в акции «Ёлка желаний».

Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин поучаствовал в акции «Ёлка желаний». Об этом народный избранник сообщил в социальной сети.Подарки от политика получили пять ребят из Владимирской области. Шестиклассница Оксана из Мурома загадала лыжи с ботинками. Кирилл из Коврова попросил у Деда Мороза наушники. София, Иван и Матвей из Владимира «заказали» компьютерный стол, большую железную дорогу и конструктор «Лего».«Новый год – время волшебства и исполнения желаний, и конечно – время добра. Именно в этот праздник каждому из нас важно чувствовать, что мы не одни, что есть те, кто готов поделиться с нами своим теплом и заботой. Особенное значение этот праздник имеет для деток», - написал Игорь Игошин.