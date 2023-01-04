Добавим, что в городе открыта «горячая линия» для жалоб: 05 и 53-11-48.

В связи с ожидающимися снегопадами управляшками создан резерв из 200 дворников, которые дополнительно смогут выйти на расчистку территорий. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.В администрации добавили, что накануне к уборке сугробов привлекались 560 рабочих. Коммунальщикам поставлена задача оперативной расчистки от наледи остановок, лестниц, пешеходных переходов, подходов к социальным учреждениям и общественным пространствам.Добавим, что в городе открыта «горячая линия» для жалоб: 05 и 53-11-48.