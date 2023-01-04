Лариса Долина устала, поэтому приняла важное решение.

Лариса Долина устала, поэтому приняла важное решение.Еще в прошлом году Лариса Долина рассказывала, что последние несколько лет работала без перерыва. Плотный график довел артистку до того, что у нее начались проблемы со здоровьем. Звезда стала плохо спать, поэтому стала принимать таблетки. К новогодним праздникам певица поняла, что так жить больше нельзя.Случилось то, что долго ждала не только Лариса Александровна, но и ее поклонники. Она на время сбежала из России, которой остается преданной. Певица отправилась на Мальдивы. Исполнительница хита "Погода в доме" уже выложила в соцсети фото и видео, сделанные на пляже. "Хочется танцевать", – подписала кадры знаменитость, на которых видно, как она пустилась в пляс.Фанаты Долиной пишут: "Мне кажется, вашего отпуска я ждала больше, чем вы. С таким графиком работы вообще не представляю, как вы еще стоите, а не лежите на лежаке", "Заслужила! Отличного отдыха!", "Хорошего отдыха! Вы дарили радость всей стране. А теперь имеете право на маленькое счастье". Певице написала и телеведущая Лариса Гузеева: "Ларисик, к тебе хочу!". "Прилетай ко мне, Ларик!", – ответила артистка.Но не только Лариса Долина собралась провести январские дни на Мальдивах. Туда отправилась балерина Анастасия Волочкова. Для нее ежегодное путешествие на острова стало традицией. Подробнее об этом "Дни.ру".