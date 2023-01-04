На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 января 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 января 2023 года лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:9 сл. во Владимире,1 сл. в Ковровском районе,1 сл. в Александровском районе,1 сл. в Юрьев-Польском районе,7 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178685 случаев заболевания.