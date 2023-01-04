Сегодня, 4 января, свой юбилей отмечает главный финансист региона Вячеслав Кузин. Первому...

Сегодня, 4 января, свой юбилей отмечает главный финансист региона Вячеслав Кузин. Первому заместителю губернатора, министру финансов Владимирской области Вячеславу Павловичу Кузину - 75.Государственной службе Вячеслав Кузин - выпускник Всесоюзного заочного финансово-экономического института - посвятил почти 30 лет. Работе в органах исполнительной власти предшествовали годы плодотворного труда во владимирском производственном объединении "Техника". С 93-его года в администрации региона Вячеслав Кузин занимается вопросами бюджетной и налоговой политики. Благодаря высокому профессионализму Вячеслава Павловича, его умению анализировать обстановку и взвешенно принимать решения казна региона "в порядке". По качеству управления финансами Владимирская область отнесена к высшей группе в Российской Федерации, а государственный долг - один из самых низких в стране. За многолетнюю добросовестную работу Вячеслав Кузин отмечен медалью "За трудовые заслуги". Указ о его награждении подписал губернатор Александр Авдеев, сообщают в пресс-службе Правительства области.