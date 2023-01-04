Прекрасный венок из шишек станет отличным дополнением домашнего декора.

Прекрасный венок из шишек станет отличным дополнением домашнего декора.Новый год плавно перетекает в Рождество. Квартиры россиян наполнены домашним уютом и праздничной атмосферой. Почему бы не разбавить декор, чтобы порадовать и себя, и гостей?Как сделать шикарный рождественский венок своими руками, показано в инструкции на видео. Для поделки понадобится проволока, лента, бумага, клей, пластиковые украшения, натуральные шишки, немного времени и хорошее настроение.По итогу у вас получится очень красивый рождественский венок, которым можно украсить как саму квартиру, так и входную дверь, чтобы поделиться праздничным настроением с соседями.