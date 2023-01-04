Ковровские власти по требованию прокуратуры должны оборудовать снегосвалку.
Ковровская городская...
Ковровские власти по требованию прокуратуры должны оборудовать снегосвалку.
Ковровская городская прокуратура продолжает контролировать организацию очистки территорий населенных пунктов от снега.
В ходе проверки установлено, что собранный с автомобильных дорог и тротуаров снег утрамбовывается либо складируется на обочинах, а не вывозится на специально оборудованную площадку (снегосвалку). Это нарушение федерального законодательства.
Такая площадка администрацией Ковровского района не оборудована, графики вывоза снега не разработаны, что привело к бесконтрольному размещению снежных масс на территории автомобильных дорог и населённых пунктов.
В результате таких действий не только нарушаются требования безопасности дорожного движения, но и причиняется вред окружающей среде, поскольку весной в результате таяния снега с песко-соляной смесью сточные воды могут стать источником загрязнения почвы и водоемов.
Хотя представление главе администрации Ковровского района уже было вынесено и виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, однако ситуация не изменилась и реальные меры, направленные на устранение нарушений, не приняты.
В связи с этим в Ковровский городской суд направлен иск с требованием обязать районную администрацию создать и оборудовать снегосвалку. Заявление находится на рассмотрении, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото из архива ГТРК "Владимир"