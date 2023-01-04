Ковровские власти по требованию прокуратуры должны оборудовать снегосвалку. Ковровская городская...

Ковровские власти по требованию прокуратуры должны оборудовать снегосвалку.Ковровская городская прокуратура продолжает контролировать организацию очистки территорий населенных пунктов от снега.В ходе проверки установлено, что собранный с автомобильных дорог и тротуаров снег утрамбовывается либо складируется на обочинах, а не вывозится на специально оборудованную площадку (снегосвалку). Это нарушение федерального законодательства.Такая площадка администрацией Ковровского района не оборудована, графики вывоза снега не разработаны, что привело к бесконтрольному размещению снежных масс на территории автомобильных дорог и населённых пунктов.В результате таких действий не только нарушаются требования безопасности дорожного движения, но и причиняется вред окружающей среде, поскольку весной в результате таяния снега с песко-соляной смесью сточные воды могут стать источником загрязнения почвы и водоемов.Хотя представление главе администрации Ковровского района уже было вынесено и виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, однако ситуация не изменилась и реальные меры, направленные на устранение нарушений, не приняты.В связи с этим в Ковровский городской суд направлен иск с требованием обязать районную администрацию создать и оборудовать снегосвалку. Заявление находится на рассмотрении, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Фото из архива ГТРК "Владимир"