Ляйсан Утяшева изменилась до неузнаваемости.

Ляйсан Утяшева изменилась до неузнаваемости.Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе уже целых 10 лет. Их крепкому союзу можно только позавидовать. Супругов объединяют не только семейные заботы, но и работа. Например, недавно они вместе снялись в юмористическом пародийном проекте "Самоирония судьбы".На съемочной площадке Утяшева изобразила героиню Натальи Крачковской из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Между дублями гимнастка записала для поклонников видео вместе с Ольгой Бузовой, которая в новом фильме сыграла Галю – возлюбленную Жени Лукашина.В кадре Ляйсан предстала в рыжем парике. Стоя рядом с поющей телеведущей, супруга Павла Воли сдернула парик и показала небрежно обстриженные волосы, чем напугала россиян. Как оказалось, это тоже парик, из-за которого Утяшева на время, образно говоря, лишилась густой шевелюры."И тебя вылечат, и меня вылечат!", – сказала спортсменка Ольге.Ранее 37-летняя Ляйсан Утяшева пожаловалась поклонникам на свое состояние. По словам гимнастки, у нее сил совсем нет. Тогда супруга комика Павла Воли спрашивала у народа, как справиться с болезнью. Что случилось со спортсменкой, "Дни.ру".