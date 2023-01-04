Ольга Бузова не стесняется записывать для поклонников довольно откровенные видео.

Ольга Бузова не стесняется записывать для поклонников довольно откровенные видео.Через несколько недель Ольга Бузова отметит день рождения. Ей исполнится 37 лет. А еще в этом январе будет два года, как телеведущая одинока. Как известно, после романтических отношений с блогером Давидом Манукяном, более известным как DAVA, поп-дива больше ни с кем не встречалась.Как заметили многие, отсутствие мужчины в жизни сказывается на Бузовой. Она все чаще снимает откровенные видео и фото, которые публикует в соцсетях. Например, недавно, оказавшись в Ереване, Ольга выложила кадры, сделанные ею после душа, который она приняла в отеле.На видео – замотанная в полотенце Бузова, которая решила немного развлечься перед зеркалом. Она игриво задрала одну ногу и немного потеребила полотенце, сунув руку почти в промежность. Невольно телеведущая так и кричит: мужик, найдись! Надеемся, что вскоре Ольга обретет личное счастье.Кстати, Ольга Бузова прилетела в столицу Армении на концерт. 4 января она выступает на фестивале в Dvin Music Hall. Похоже, пока многие российские артисты проводят время в отпуске, поющая телеведущая работает не покладая рук. Наверняка скоро 36-летняя поп-дива присоединится к отдыхающим знаменитостям.