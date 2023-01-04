Кристина Асмус рассказала, где находится.

Кристина Асмус рассказала, где находится.В новогодние праздники многие российские знаменитости предпочли на время уехать из России и провести время в жарких странах. Лариса Долина и Анастасия Волочкова улетели на Мальдивы, Ксения Бородина – в Таиланд, а Кристина Асмус – в Объединенные Арабские Эмираты.Как рассказала звезда сериала "Интерны", она вовсе не мечтала Новый год отмечать в Дубае. Сбежать на время из родной страны ее вынудила дочь. "Не то, чего я хотела, конечно, но дочь из меня веревки вьет", – пожаловалась актриса подписчикам в популярной соцсети.Также Кристина опубликовала несколько фотографий, сделанных в новогоднюю ночь. Артистка показала счастливую дочь Анастасию и не менее жизнерадостную племянницу Сафию. Вместе с ними, а также с младшей сестрой Кариной 34-летняя звезда веселилась, танцевала и смотрела фейерверки с "козырной точки" города.В четверг, 5 января, дочери Кристины Асмус и Гарика Харламова исполнится девять лет. Напомним, родители Анастасии развелись в 2020 году после восьми лет брака. Бывшие супруги, как оказалось, скандалят до сих пор. Недавно "Дни.ру" о новой ссоре актрисы и резидента Comedy Club.