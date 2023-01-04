В Вязниках в результате прокурорской проверки заместителю директора подрядной организации назначен...

В Вязниках в результате прокурорской проверки заместителю директора подрядной организации назначен штраф в размере более полумиллиона рублей. Организация нарушила сроки исполнения контракта.Известно, что между администрацией Вязниковского района и ООО «ТДМ» заключен муниципальный контракт на строительство комплекса очистных сооружений в поселке Лукново Вязниковского района, цена которого превысила 20 миллионов рублей.Несмотря на истечение предусмотренных контрактом сроков, работы подрядной организацией не завершены.По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю ООО «ТДМ», по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в отношении замдиректора возбуждено дело за неисполнение условий контракта. Виновному лицу назначено наказание в виде штрафа размером более полумиллиона рублей.Исполнение условий контракта находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/