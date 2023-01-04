Длинные выходные искушают вкусной едой, развлечениями, интересными поездками, покупками подарков и приятных мелочей. В это время легко утратить контроль над финансами. Как не допустить образования дыр в семейном бюджете?

Длинные выходные искушают вкусной едой, развлечениями, интересными поездками, покупками подарков и приятных мелочей. В это время легко утратить контроль над финансами. Как не допустить образования "дыр" в семейном бюджете?Тщательно планироватьВ праздники легко сделать много необдуманных эмоциональных покупок. Маркетологи не дремлют и вовсю стараются «заставить» вас потратить побольше денег, да еще и с полной уверенностью в том, что приобретение было очень удачным. Поэтому важно планировать расходы.Не поленитесь, составьте таблицу новогоднего бюджета, где будут такие колонки:Список расходов по категориям. Сюда можно включить все, на что могут понадобиться деньги: подарки родным и близким, открытки, новогодние наряды, праздничный стол, украшения для дома, развлекательную программу для детей и взрослых. Зафиксируйте все, не спешите.Запланированная сумма, которую вы решили потратить на каждую категорию. Здесь четко расставьте приоритеты, проявляйте сдержанность и разумность. А еще хорошо бы после обозначения планируемой траты на каждую категорию внизу всего списка подбивать «итого». Так вы сможете контролировать свои порывы и скорректировать список, если сумма растрат окажется слишком большой.Реально потраченные деньги. В эту колонку потом вносите суммы, которые вы уже потратили. Это тоже способ контроля себя, чтобы не делать импульсивных покупок.Когда список составлен, проанализируйте его еще раз. Возможно, есть смысл оптимизировать новогоднее меню и отказаться от похожих блюд? Лучше распределить деньги и питаться вкусно все длинные выходные, чем потратить их на один новогодний вечер.Держать траты под контролемБерите составленный список-таблицу с собой в магазины и придерживайтесь его. Хорошо бы снимать деньги с карты и расплачиваться наличными, так вы потратите меньше. Поскольку когда вы отдаете физические деньги из рук в руки, то яснее и четче видите, что они заканчиваются. А меняющиеся цифры на виртуальном счете не так сильно заметны.Чтобы не попадаться на уловки маркетологов, будьте внимательны. Для сбережения денег изучайте ценники, а не реагируйте только на их цвет или перечеркнутую сумму и поставленную меньшую. Проверяйте, указана стоимость за 100 грамм либо за всю упаковку. Не набирайте по пути лишнего, в супермаркетах все расставлено так, чтобы вы бездумно брали то и это, что попадается на пути. На кассе многие потом молчат и платят, невзирая на то, что тратить изначально такую сумму не собирались.Акции «два по цене одного», несомненно, очень привлекательны, но проанализируйте, так ли необходим сейчас этот продукт или вещь? Насколько они подходящего качества, какой срок годности, есть ли у вас недостаток дома именно в этой позиции?Отложить 10%Любой набор финансовых советов всегда содержит пункт про откладывание части заработанных денег на подушку безопасности и дорогие приобретения. В новогодние длинные праздники есть смысл сделать это не только с зарплаты, но и с подаренных денег.Высок соблазн в праздничные дни попасть в кредитную историю – избегайте этого всеми силами. Не стоит влезать в долги, особенно, если цель – путешествия или подарки.Ну а после праздников возьмите себе за правило откладывать в течение года необходимую сумму на большие мероприятия. Тогда ваш бюджет не будет проседать, и вы будете чувствовать себя увереннее.