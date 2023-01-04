Строители вантового моста через Оку встретили Новый год на рабочем месте Новогодние праздники...

Строители вантового моста через Оку встретили Новый год на рабочем местеНовогодние праздники встречают на объекте. В Муроме строители продолжают возводить мост через Оку. Уникальный объект новой федеральной магистрали М-12. Как украсили строящийся мост через Оку к Новому Году и на какой стадии работы? Расскажет Мария Платанюк.Соединяя берега и регионы... Возведение вантового моста через Оку не останавливается ни на один день. Как говорят сами мостостроители, "цикл непрерывный". Ни праздников, ни выходных. Мостовой переход через Оку, который свяжет Владимирскую область с Нижегородской, часть четвёртого этапа трассы М-12 "Москва-Казань".Работы по сооружению опор завершены полностью. Позади - монтаж металлоконструкций пролётных строений. Они установлены на опоры. Сейчас специалисты монтируют пролёт в центральной русловой части. Его длина - 254 метра. Зима - время для мостостроителей особенное.Даулет Сизо, заместитель руководителя проекта по М-12 (компания "БАМТОННЕЛЬСТРОЙМОСТ"):- Особенность работ в зимний период связана с тем, что при бетонных работах мы должны сооружать тепляки, должны вести соответствующий уход за бетоном. Это что касается бетонирования плиты проезжей части. Помимо всего прочего, так как мы работаем в акватории реки, мы должны поддерживать майну для того, чтобы мы на плавсредствах могли подавать блоки пролётного строения к монтажу в русловой части пролёта.Мост через Оку - уникальный объект магистрали. Общая протяженность речной переправы - почти полтора километра. Если точнее, 1377 метров 60 сантиметров. Все работы идут с опережением графика.Александр Колесник, заместитель руководителя управления проектом строительства мостового перехода через Оку:- На сегодняшний день на строительстве вантового мостового перехода задействовано около тысячи рабочих и 100 единиц техники. Новогодние праздники не повлияют на производственные процессы, так как цикл идёт непрерывный. Мы работаем в новогодние праздники, как и остальные.Новый 2023-й строители встретили на объекте. Ударным трудом. И всё же на мосту появились главные символы праздника.Даулет Сизо, заместитель руководителя проекта по М-12 (компания "БАМТОННЕЛЬСТРОЙМОСТ"):- Мы украсили пилон четвёртой опоры симпатичными ёлочками. Уникальный пилон. Впервые в России мы применили метод скользящей опалубки при его сооружении. И мы там такие симпатичные елочки повесили для того, чтобы придать некую праздничность.Эти световые ели - на воде, а вернее, в воздухе, видны за сотни метров. Даря ощущение праздника. На грандиозном объекте в честь Нового года подсветили даже строительную технику. Мост через Оку обещает стать одним из самых красивых в России. И кадры с высоты птичьего полёта доказывают это в полной мере. Гармоничный архитектурный облик, который отражает все достижения современного отечественного мостостроения.Как отмечают в государственной компании “Автодор”, "замкнуть" пролёты моста через Оку планируют в мае 2023-го года. На июнь намечен запуск технологического движения. У моста, который станет украшением новой федеральной трассы М-12, появится и своя уникальная подсветка.Мария Платанюк, "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы государственной компании "Автодор"