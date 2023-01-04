Таисия Повалий обратилась к россиянам с пожеланиями.

Таисия Повалий обратилась к россиянам с пожеланиями.Прошлый год для Таисии Повалий был непростым. Она оказалась под санкциями родной страны. Народная артистка Украины, как известно, уже долгое время живет и работает в России. Повалий не позволяет себе политические высказывания, но продолжает выступать на концертах в РФ. Этим она разгневала даже собственного сына.Таисия Повалий, несмотря на довольно сложный период в жизни, старается быть позитивной и заряжать хорошими эмоциями поклонников. Она поздравила их с Новым годом. "От всей души желаю вам благополучия, счастья, любви. Пусть все ваши мечты обязательно сбудутся в этом году", – сказала артистка.