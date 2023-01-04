Советские киноленты в зимнюю пору способны согреть душу ностальгией, а любимые с детства музыкальные произведения помогут создать праздничную атмосферу.

Советские киноленты в зимнюю пору способны согреть душу ностальгией, а любимые с детства музыкальные произведения помогут создать праздничную атмосферу.Новогодние праздники – отличное время, чтобы пересмотреть любые советские фильмы и поностальгировать о прошлом. Отличительной чертой отечественных кинолент всегда были музыкальные композиции, дарующие неповторимые ощущения.Конечно, у многих сограждан на подкорке остались произведения, посвященные зиме и Новому году. Зачастую даже сложно вспомнить, в какой киноленте звучал до боли знакомый мотив. И все же попробуйте угадать...