Прокурор добивается их устранения через суд.

В Ковровсклм районе выявлены многочисленные нарушения при уборке снега. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Собранный с дорог и тротуаров снег утрамбовывается на обочинах, а не вывозится на свалку. Более того, чиновники даже не оборудовали площадку для его складирования. Отсутствуют графики вывоза снежных масс.Главе администрации Ковровского района внесено представление, виновных наказали, но мер по устранению нарушений власти так и не приняли. В результате прокурор подал иск в суд. Дело находится на рассмотрении.