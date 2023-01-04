В кино всей семьей - лучшая идея новогодних каникул. На большие экраны вышла отечественная комедия...
В кино всей семьей - лучшая идея новогодних каникул. На большие экраны вышла отечественная комедия "Чебурашка" от режиссера Дмитрия Дьяченко, создателя фильма "Последний богатырь". Какой он - новый ушастый зверь? О долгожданной премьере - наш корреспондент Юлия Шувалова.
- Ты что такое?
- Хих...
Чебурашка. Маленький ушастый герой известен нам ещё с советских времен... Только на этот раз это не плюшевая игрушка, а живое существо...
- Хвост маленький, когти средние, а уши огромные!
- Фу.
- Фу.
- Вот это не надо!
В новом фильме Чебурашку ждёт новое приключение - ему предстоит найти имя, друзей и дом. Первым встречает он садовника Гену. Но не крокодила...
- А я вот щенка завел. Так что не один, как вы говорите...
- Это что за порода?
- Овчарка.
На протяжении всего фильма Гена пытается разгадать, что же за экзотический зверь пришел к нему из апельсиновой рощи.
- Может, он этот... йети.
- Тебе йети шах поставил.
- И мат.
Старуха Шапокляк тоже присутствует - в образе богатой женщины, владелицы шоколадной фабрики. Она любительница роскошных шляп... самых ярких и забавных фасонов. Играет её Елена Яковлева.
Елена Яковлева, актриса:
- Режиссер Дима, который снимал "Последний богатырь" и эту картину, решил сделать мне подарок, потому что я прям такая красивая и в красивых нарядах, в отличие от Бабы-яги.
По сюжету, у Шаполяк есть внучка... которая в Чебурашку влюбляется с первого взгляда...
- Хочу ушастика!!!!
Удастся ли купить ушастика, узнаем в кино в новогодние праздники.
Ева Смирнова, актриса:
- В мультике, он такой маленький, такой пушистенький. Я просто очень люблю милых таких созданий. И когда я увидела трейлер этого фильма... Я на каждом моменте, когда видела Чебурашка визжала... это вот так вот несколько раз было.
Интересно, что для съемок фильма было использовано больше 6 тонн апельсинов!
- Это апельсин.
- Ну!
- Апельсин!
Озвучила Чебурашку Ольга Кузьмина из сериала "Кухня". Цитрусовое настроение подарили зрителям Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие известные актеры.
Алина:
- Фильм феноменальный. Очень интересный. Светлый, добрый. Всем советую семьей сходить посмотреть. Очень захотелось апельсинов после просмотра фильма.
Витя:
- Очень понравился, веселый!
Дмитрий:
- Все на позитиве, даже скупая слеза мужская капнула. Очень хорошо. Музыка подобрана замечательно. Замечательные герои, хорошие актеры. Всем советую и рекомендую для семейного домашнего просмотра.
Все новогодние праздники "Чебурашка" ждёт вас в кино. Обязательно сходите всей семьей.
Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести-Владимир"