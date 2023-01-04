В кино всей семьей - лучшая идея новогодних каникул. На большие экраны вышла отечественная комедия...

В кино всей семьей - лучшая идея новогодних каникул. На большие экраны вышла отечественная комедия "Чебурашка" от режиссера Дмитрия Дьяченко, создателя фильма "Последний богатырь". Какой он - новый ушастый зверь? О долгожданной премьере - наш корреспондент Юлия Шувалова.- Ты что такое?- Хих...Чебурашка. Маленький ушастый герой известен нам ещё с советских времен... Только на этот раз это не плюшевая игрушка, а живое существо...- Хвост маленький, когти средние, а уши огромные!- Фу.- Фу.- Вот это не надо!В новом фильме Чебурашку ждёт новое приключение - ему предстоит найти имя, друзей и дом. Первым встречает он садовника Гену. Но не крокодила...- А я вот щенка завел. Так что не один, как вы говорите...- Это что за порода?- Овчарка.На протяжении всего фильма Гена пытается разгадать, что же за экзотический зверь пришел к нему из апельсиновой рощи.- Может, он этот... йети.- Тебе йети шах поставил.- И мат.Старуха Шапокляк тоже присутствует - в образе богатой женщины, владелицы шоколадной фабрики. Она любительница роскошных шляп... самых ярких и забавных фасонов. Играет её Елена Яковлева.Елена Яковлева, актриса:- Режиссер Дима, который снимал "Последний богатырь" и эту картину, решил сделать мне подарок, потому что я прям такая красивая и в красивых нарядах, в отличие от Бабы-яги.По сюжету, у Шаполяк есть внучка... которая в Чебурашку влюбляется с первого взгляда...- Хочу ушастика!!!!Удастся ли купить ушастика, узнаем в кино в новогодние праздники.Ева Смирнова, актриса:- В мультике, он такой маленький, такой пушистенький. Я просто очень люблю милых таких созданий. И когда я увидела трейлер этого фильма... Я на каждом моменте, когда видела Чебурашка визжала... это вот так вот несколько раз было.Интересно, что для съемок фильма было использовано больше 6 тонн апельсинов!- Это апельсин.- Ну!- Апельсин!Озвучила Чебурашку Ольга Кузьмина из сериала "Кухня". Цитрусовое настроение подарили зрителям Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие известные актеры.Алина:- Фильм феноменальный. Очень интересный. Светлый, добрый. Всем советую семьей сходить посмотреть. Очень захотелось апельсинов после просмотра фильма.Витя:- Очень понравился, веселый!Дмитрий:- Все на позитиве, даже скупая слеза мужская капнула. Очень хорошо. Музыка подобрана замечательно. Замечательные герои, хорошие актеры. Всем советую и рекомендую для семейного домашнего просмотра.Все новогодние праздники "Чебурашка" ждёт вас в кино. Обязательно сходите всей семьей.Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести-Владимир"