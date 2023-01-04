Утром 4 января на трассе М-7 «Волга» в черте города Владимира на улице Куйбышева погиб водитель фуры, не справившийся с управлением. В Управлении ГИБДД по Владимирской области рассказали

Утром 4 января на трассе М-7 «Волга» в черте города Владимира на улице Куйбышева погиб водитель фуры, не справившийся с управлением. В Управлении ГИБДД по Владимирской области рассказали подробности происшествия. По предварительной информации, авария произошла около 9:20. Водитель фуры, ехавший в сторону Москвы, врезался в боковой барьер, съехал в кювет и уперся в столб. От