Во Владимире опубликовали видео, на котором уместился целый год жизни Соборной площади. 365 дней...

Во Владимире опубликовали видео, на котором уместился целый год жизни Соборной площади.365 дней за полторы минуты. Администрация Владимира опубликовала на своей странице Вконтакте таймлапс видео с панорамой Соборной площади.Ролик состоит из фрагментов записей камеры наружного наблюдения, установленной на Доме офицеров. Открывают видео кадры, снятые в первые минуты нового - 2022 года. На заснеженной Соборной площади много людей, стоит елка, работают новогодние карусели. Поминутно видно, как тают сугробы, зеленеет трава, снова выпадает снег. Потом весну сменяет жаркое лето и световой день становится заметно длинее. Мелькают кадры празднования Дня города, приходят долгожданные дожди и наступает осень, а затем площадь снова заметает снегом и за пару секунд на ней вновь вырастает новогодняя елка. Авторы публикации уверяют: видео без монтажа.