Во Владимире в аварии на Пекинке погиб водитель фуры. Обильные ночные снегопады серьёзно осложнили...

Во Владимире в аварии на Пекинке погиб водитель фуры.Обильные ночные снегопады серьёзно осложнили дорожную ситуацию во Владимирской области.Утром небольшое ДТП произошло недалеко от села Калиновка Юрьев-Польского района. Одна из машин съехала в кювет. Обошлось без жертв.Ещё одна авария произошла на Пекинке. ДТП произошло в 09:20 утра в районе Огуречной горы. Фура вылетела с проезжей части и врезалась в столб. Очевидцы рассказывают: выглядело это, будто грузовик задел дорожное заграждение, прицеп развернуло и машина ушла в кювет, зацепив при этом легковушку. По неподтвержденным данным, водителя фуры при этом выбросило из кабины и он погиб. Обстоятельства происшествия уточняются.Всех участников дорожного движения призывают к бдительности и соблюдению скоростного режима.Фото группы "Подслушано Автомобилистов" ВКонтакте