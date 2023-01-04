С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178685 владимирцев.

Во Владимирской области 4 января выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасный вирус в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Ковровском, Александровском, Юрьев-Польском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178685 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49621 заболевший во Владимире, 21117 - в Ковровском районе и 19293 - в округе Муром.