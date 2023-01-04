Открытие состоится в 13 часов. Как сообщает новостной портал Горбатка.ру, в программе – проведение...

Открытие состоится в 13 часов.Как сообщает новостной портал Горбатка.ру, в программе – проведение мастер-класса по хоккею с шайбой с детской командой «Олимп», выступления фигуристок детско-юношеской спортивной школы хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках из Владимира.Также на новом хоккейном корте пройдёт первая игра. В рамках чемпионата Ночной Хоккейной Лиги встретятся команды «Олимп» и ХК «Владимир».На мероприятие приедет чемпион мира 1993 года хоккеист Андрей Николишин, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России, заслуженный мастер спорта.Фото https://gorbatka.ru/