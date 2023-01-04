По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимире и области ожидается пасмурная погода, ночью...

По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимире и области ожидается пасмурная погода, ночью возможен небольшой снег.Ветер западный, 2-5 м/с.Атмосферное давление 742 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 82-84%.Температура воздуха во Владимирской области ночью -6… -7, днём -9… -11, в четверг вечером температура может опуститься до 14... 16 градусов ниже нуля.5 января почитается память святых Феодула, Саторнина и других. С этого дня уже начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью. Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября. Для этого дня характерна ветреная погода, поэтому в старину говорили: «Пришёл Федул, ветер подул» — это предвещало хороший урожай. Благоприятным признаком для урожая считаются ясные дни во время всего Рождественского поста (28 ноября — 6 января).Фото: pxfuel.com/